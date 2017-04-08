Коноплянка не попал в заявку на матч "Шальке" – "Вольфсбург"

8 Апреля 2017, 16:56

Украинского полузащитника нет ни в старте, ни на лавке запасных

&quot;Шальке&quot; принимает &quot;Вольфсбург&quot; в чемпионате Германии. Фото AFP
"Шальке" принимает "Вольфсбург" в чемпионате Германии. Фото AFP

В субботу "Шальке", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, принимает в рамках 28-го тура чемпионата Германии своего "соседа" по турнирной таблице – "Вольтфсбург". Команды отделяют всего четыре очка.

Матч начался в 16:30 по киевскому времени.

Евгений Коноплянка не попал в заявку на матч – его нет ни в старте, ни на лавке запасных.

Напомним, что в последнее время украинец получает мало игрового времени в Германии, хотя, по словам Евгения, в тренерском штабе команды им довольны.

Чемпионат Германии: расписание и результаты 28 тура, таблица Бундеслиги
чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Сегодня|Спорт

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