Коноплянка не попал в заявку на матч "Шальке" – "Вольфсбург"
Украинского полузащитника нет ни в старте, ни на лавке запасных
В субботу "Шальке", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, принимает в рамках 28-го тура чемпионата Германии своего "соседа" по турнирной таблице – "Вольтфсбург". Команды отделяют всего четыре очка.
Матч начался в 16:30 по киевскому времени.
Евгений Коноплянка не попал в заявку на матч – его нет ни в старте, ни на лавке запасных.
Напомним, что в последнее время украинец получает мало игрового времени в Германии, хотя, по словам Евгения, в тренерском штабе команды им довольны.
Чемпионат Германии: расписание и результаты 28 тура, таблица Бундеслиги
Вы сейчас просматриваете новость "Коноплянка не попал в заявку на матч "Шальке" – "Вольфсбург"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии