Коноплянка не попал в заявку на матч "Шальке" – "Вольфсбург"

Украинского полузащитника нет ни в старте, ни на лавке запасных

В субботу "Шальке", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, принимает в рамках 28-го тура чемпионата Германии своего "соседа" по турнирной таблице – "Вольтфсбург". Команды отделяют всего четыре очка.

Матч начался в 16:30 по киевскому времени.

Евгений Коноплянка не попал в заявку на матч – его нет ни в старте, ни на лавке запасных.

Напомним, что в последнее время украинец получает мало игрового времени в Германии, хотя, по словам Евгения, в тренерском штабе команды им довольны.

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