Команды Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью на Кубке Африки

Третий матч группы А звершился со счетом – 1:1

В поедикне второго тура Кубка Африки в группе A встречались команды Габона и Буркина Фасо. Поединок завершился вничью – 1:1.

Счет открыла команда Буркина-Фасо, на 23-й минуте отличился Прежюс Накулма. Хозяева чемпионата отыгрались быстро, на 38-й минуте пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамейянг.

Интересно, что уже третий матч этой группы завершился со счетом – 1:1. Сегодня вечером также сыграют Гвинея-Бисау и Камерун.