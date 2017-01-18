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Команды Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью на Кубке Африки http://www.segodnya.ua/img/article/7895/64_main.1484762876.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/64_tn.1484762876.jpg Футбол Третий матч группы А звершился со счетом – 1:1

Команды Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью на Кубке Африки

Сегодня, 20:07

Третий матч группы А звершился со счетом – 1:1

Команды Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью на Кубке Африки

В поедикне второго тура Кубка Африки в группе A встречались команды Габона и Буркина Фасо. Поединок завершился вничью – 1:1.

Счет открыла команда Буркина-Фасо, на 23-й минуте отличился Прежюс Накулма. Хозяева чемпионата отыгрались быстро, на 38-й минуте пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамейянг.

Интересно, что уже третий матч этой группы завершился со счетом – 1:1. Сегодня вечером также сыграют Гвинея-Бисау и Камерун.
футбол, Кубок Африки, сборная Буркина-Фасо, сборная Габона

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Источник:

Сегодня|Спорт

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