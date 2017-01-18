Команды Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью на Кубке Африки
Третий матч группы А звершился со счетом – 1:1
В поедикне второго тура Кубка Африки в группе A встречались команды Габона и Буркина Фасо. Поединок завершился вничью – 1:1.
Счет открыла команда Буркина-Фасо, на 23-й минуте отличился Прежюс Накулма. Хозяева чемпионата отыгрались быстро, на 38-й минуте пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамейянг.
Интересно, что уже третий матч этой группы завершился со счетом – 1:1. Сегодня вечером также сыграют Гвинея-Бисау и Камерун.
Вы сейчас просматриваете новость "Команды Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью на Кубке Африки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии