"Командой крыс" назвал футболист Фаустино Асприлья "Реал"

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья после матча с "Баварией" в рамках 1/4 Лиги чемпионов назвал "Реал" "командой крыс".

Хватит! Больше ни одной кражи со стороны "Реала", команды крыс", – написал Асприлья в Twitter.

Матч "Реал" – "Бавария" (4:2) вызвал вопросы по спорному судейству – в пользу "Реала". Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время гол криштиану Роналду, вероятно, был забит из положения вне игры.

Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.