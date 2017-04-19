"Командой крыс" назвал футболист Фаустино Асприлья "Реал"
Экс-форвард сборной Колумбии считает, что мадридцы "украли" у "Баварии" полуфинал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья после матча с "Баварией" в рамках 1/4 Лиги чемпионов назвал "Реал" "командой крыс".
Хватит! Больше ни одной кражи со стороны "Реала", команды крыс", – написал Асприлья в Twitter.
Матч "Реал" – "Бавария" (4:2) вызвал вопросы по спорному судейству – в пользу "Реала". Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время гол криштиану Роналду, вероятно, был забит из положения вне игры.
Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2
Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.
¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas...— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) April 18, 2017
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