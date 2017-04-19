"Командой крыс" назвал футболист Фаустино Асприлья "Реал"

Сегодня, 12:48

Экс-форвард сборной Колумбии считает, что мадридцы "украли" у "Баварии" полуфинал Лиги чемпионов

Фаустино Асприлья. Фото Twitter
Фаустино Асприлья. Фото Twitter

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья после матча с "Баварией" в рамках 1/4 Лиги чемпионов назвал "Реал" "командой крыс".

Хватит! Больше ни одной кражи со стороны "Реала", команды крыс", – написал Асприлья в Twitter.

Матч "Реал" – "Бавария" (4:2) вызвал вопросы по спорному судейству – в пользу "Реала". Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время гол криштиану Роналду, вероятно, был забит из положения вне игры.

Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.
Лига чемпионов, Реал Мадрид, Бавария, Криштиану Роналду, нападающий

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Источники:

Twitter, gazeta.ru

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