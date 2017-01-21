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Команда Коноплянки вырвала победу у одного из аутсайдеров Бундеслиги http://www.segodnya.ua/img/article/7904/88_main.1485017725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/88_tn.1485017725.jpg Футбол Тренер "Шальке" выпустил украинского полузащитника всего на пять минут

Команда Коноплянки вырвала победу у одного из аутсайдеров Бундеслиги

Сегодня, 18:51

Тренер "Шальке" выпустил украинского полузащитника всего на пять минут

Футболисты &quot;Шальке&quot; победили через несколько дней после спуска в шахту. Фото AFP
Футболисты "Шальке" победили через несколько дней после спуска в шахту. Фото AFP

В матче 17-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле с минимальным счетом обыграл одного из аутсайдеров сезона – "Ингольштадт". Поединок завершился со счетом 1:0.

Гол на добавленных арбитров минутах второго тайма забилавстрийский нападающий "Шальке" Гвидо Бургшталлер.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка вышел на замену на 85-й минуте матча.
чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке, Ингольштадт

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Источник:

Сегодня|Спорт

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