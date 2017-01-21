Команда Коноплянки вырвала победу у одного из аутсайдеров Бундеслиги Сегодня, 18:51 Просмотров: ...

Тренер "Шальке" выпустил украинского полузащитника всего на пять минут

Футболисты "Шальке" победили через несколько дней после спуска в шахту. Фото AFP

В матче 17-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле с минимальным счетом обыграл одного из аутсайдеров сезона – "Ингольштадт". Поединок завершился со счетом 1:0. Гол на добавленных арбитров минутах второго тайма забилавстрийский нападающий "Шальке" Гвидо Бургшталлер. Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка вышел на замену на 85-й минуте матча.