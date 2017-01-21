Команда Коноплянки вырвала победу у одного из аутсайдеров Бундеслиги
Тренер "Шальке" выпустил украинского полузащитника всего на пять минут
В матче 17-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле с минимальным счетом обыграл одного из аутсайдеров сезона – "Ингольштадт". Поединок завершился со счетом 1:0.
Гол на добавленных арбитров минутах второго тайма забилавстрийский нападающий "Шальке" Гвидо Бургшталлер.
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка вышел на замену на 85-й минуте матча.
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