Команда Федецкого обыграла команду Коноплянки в чемпионате Германии

В последнем матче 29-го тура чемпионата Германии "Дармштадт" обыграл "Шальке". Поединок прошел в воскресенье в Дармштадте и завершился со счетом 2:1.

Полузащитник хозяев Марио Вранчич открыл счет на 11-й минуте, на 75-й минуте испанский защитник "Шальке" Андухар Хорхе восстановил равновесие. Точку в матче на третьей добавленной ко второму тайму минуте поставил полузащитник "Дармштадта" Джером Гондорф.

Украинский защитник "Дармштадта" Артем Федецкий вышел на замену на второй тайм. Денис Олейник и Игорь Березовский на попали в заявку "Дармштадта", как и Евгений Коноплянка – в заявку "Шальке".

После этого матча в активе "Дармштадта" стало 18 очков, но команда безнадежно застряла на дне турнирной таблицы. У "Шальке" осталось 37 очков и 11-е место.

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