Команда Дениса Бойко всухую обыграла "Барселону"

"Малага" на своем поле одолела "Барселону" со счетом 2:0

"Барселона" на выезде потерпела поражение от "Малаги" в 31-м туре чемпионата Испании.

Субботняя игра в Малаге завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Сандро Рамирес (32-я минута) и Хони Родригес (90). На 65-й минуте прямую красную карточку поучил нападающий "Барселоны" Неймар и оставил свою команду в меньшинстве.

Украинский вратарь "Малаги" Денис Бойко в этом матче просидел в запасе.

Проигрыш не позволил "Барселоне" догнать по очкам лидирующий мадридский "Реал", в активе которого 72 балла и одна игра в запасе. У "сине-гранатовых осталось 69 очков. "Малага" набрала 33 очка и вышла на 14-е место.

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