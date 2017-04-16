Команда Беланда впервые за 41 год вышла в Лигу чемпионов

Сегодня, 09:49

"Ницца" стала недосягаемой для идущего четвертым "Лиона"

Фото AFP
Фото AFP

Французская "Ницца" впервые за 41 год пробилась в Лигу чемпионов.

В 33-м туре чемпионата Франции команда, за которую выступает арендованный динамовец Юнес Беланда, обыграла "Нанси" (3:1).

Таким образом, подопечные Люсьена Фавра стала недосягаемая для "Лиона", идущего четвертым. За пять туров до финиша команды разделяет 19 очков. Третье место в Лиге 1 дает ппаво участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 33-го тура, таблица Лиги 1

В то же время команда еще продолжает бороться за чемпионство. "Ницца" всего на одно очко отстает от "ПСЖ" и на четыре – от "Монако".

В последний раз "Ницца" финишировала в топ-3 чемпионата Франции в 1976 году.

В текущем сезоне Беланда провел за французский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал 5 результативных передач.
футбол, Лига чемпионов, Юнес Беланда, ФК Ницца

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Сегодня|Спорт

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