Французская "Ницца" впервые за 41 год пробилась в Лигу чемпионов.

В 33-м туре чемпионата Франции команда, за которую выступает арендованный динамовец Юнес Беланда, обыграла "Нанси" (3:1).

Таким образом, подопечные Люсьена Фавра стала недосягаемая для "Лиона", идущего четвертым. За пять туров до финиша команды разделяет 19 очков. Третье место в Лиге 1 дает ппаво участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 33-го тура, таблица Лиги 1

В то же время команда еще продолжает бороться за чемпионство. "Ницца" всего на одно очко отстает от "ПСЖ" и на четыре – от "Монако".

В последний раз "Ницца" финишировала в топ-3 чемпионата Франции в 1976 году.

В текущем сезоне Беланда провел за французский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал 5 результативных передач.