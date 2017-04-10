Клуб Артема Кравца во второй раз в сезоне сменил тренера

"Гранада" приняла решение уволить Лукаса Алькараса с поста главного тренера, на котором он работал с октября прошлого года. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, на его место назначен английский специалист Тони Адамс.

Отмечается, что соглашение с ним подписано до конца текущего сезона. После 31 сыгранного матча "Гранада" занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 19-е место.

Адамс является четырехкратным чемпионом Англии в составе "Арсенала", с 2004 года входит в зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он является бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года. Будучи тренером Адамс работал в "Уиком Уондерерс", "Портсмуте" и азербайджанской "Габале".