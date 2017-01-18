Он стал третьим итальянским тренером, которому удалось выиграть чемпионат Англии

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола.

Клаудио Раньери стал третьим итальянским тренером, которому удалось выиграть титул чемпионов английской Премьер-лиги. Ранее это удавалось Карло Анчелотти и Роберто Манчини.

В Зал итальянской славы также включены Джузеппе Бергоми, известный по выступлению за "Интер", Пауло Роберто Фалькао (экс-игрок "Ромы"), Сильвио Берлускони (президент "Милана"), Грациано Чезари (рефери), Паоло Росси (экс-игрок "Ювентуса") и Мелания Габбиадини (женский футбол).

Посмертно в Зал славы включены Нильс Линдхольм и Чезаре Мальдини (оба – "Милан"), Джулио Кампанати (арбитр и предприниматель).