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Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола http://www.segodnya.ua/img/article/7895/61_main.1484761494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/61_tn.1484761494.jpg Футбол Он стал третьим итальянским тренером, которому удалось выиграть чемпионат Англии

Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола

Сегодня, 21:24

Он стал третьим итальянским тренером, которому удалось выиграть чемпионат Англии

Клаудио Раньери с &quot;Лестером&quot; выиграл Премьер-лигу. Фото AFP
Клаудио Раньери с "Лестером" выиграл Премьер-лигу. Фото AFP

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола.

Клаудио Раньери стал третьим итальянским тренером, которому удалось выиграть титул чемпионов английской Премьер-лиги. Ранее это удавалось Карло Анчелотти и Роберто Манчини.

В Зал итальянской славы также включены Джузеппе Бергоми, известный по выступлению за "Интер", Пауло Роберто Фалькао (экс-игрок "Ромы"), Сильвио Берлускони (президент "Милана"), Грациано Чезари (рефери), Паоло Росси (экс-игрок "Ювентуса") и Мелания Габбиадини (женский футбол).

Посмертно в Зал славы включены Нильс Линдхольм и Чезаре Мальдини (оба – "Милан"), Джулио Кампанати (арбитр и предприниматель).
тренер, футбол, Клаудио Раньери, Лестер

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Источник:

Championat.ru

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