Китайцы в три раза увеличат зарплату 33-летнего ветерана "Реала"
Португальский футболист не договорился с мадридцами о продлении контракта
Защитник мадридского "Реала" Пепе летом может перейти в китайский "Хэбэй Форчун".
В китайском клубе португалец будет получать 15 миллионов евро в год. Напомним, ранее сообщалось, что футболист не договорился с мадридцами о продлении контракта.
33-летний игрок может свободно вести переговоры с любым клубом с 1 января 2017 года – до окончания его контракта с мадридцами остается всего полгода.
Напомним, в сезоне-2016/17 Пепе провел в чемпионате Испании восемь матчей и забил один гол.
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