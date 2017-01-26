Китайцы в три раза увеличат зарплату 33-летнего ветерана "Реала"

Португальский футболист не договорился с мадридцами о продлении контракта

Защитник мадридского "Реала" Пепе летом может перейти в китайский "Хэбэй Форчун".

В китайском клубе португалец будет получать 15 миллионов евро в год. Напомним, ранее сообщалось, что футболист не договорился с мадридцами о продлении контракта.

33-летний игрок может свободно вести переговоры с любым клубом с 1 января 2017 года – до окончания его контракта с мадридцами остается всего полгода.

Напомним, в сезоне-2016/17 Пепе провел в чемпионате Испании восемь матчей и забил один гол.