Китайцы в три раза увеличат зарплату 33-летнего ветерана "Реала"

Вчера, 16:38

Португальский футболист не договорился с мадридцами о продлении контракта

Пепе. Фото realmadrid.com
Пепе. Фото realmadrid.com

Защитник мадридского "Реала" Пепе летом может перейти в китайский "Хэбэй Форчун".

В китайском клубе португалец будет получать 15 миллионов евро в год. Напомним, ранее сообщалось, что футболист не договорился с мадридцами о продлении контракта.

33-летний игрок может свободно вести переговоры с любым клубом с 1 января 2017 года – до окончания его контракта с мадридцами остается всего полгода.

Напомним, в сезоне-2016/17 Пепе провел в чемпионате Испании восемь матчей и забил один гол.
чемпионат Испании, Реал Мадрид, чемпионат Китая, Пепе, Хэбэй Форчун

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Источник:

Sportbox

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