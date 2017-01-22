Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Китайцы предлагают рекордсмену "МЮ" Руни самую большую зарплату в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7906/6_main.1485095655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/6_tn.1485095655.jpg Футбол В Поднебесной английский футболист может зарабатывать 55 миллионов евро в год

Китайцы предлагают рекордсмену "МЮ" Руни самую большую зарплату в мире

Сегодня, 16:34

В Поднебесной английский футболист может зарабатывать 55 миллионов евро в год

Уэйн Руни. Фото AFP
Уэйн Руни. Фото AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может покинуть команду летом. Как сообщает The Sun, 31-летнего англичанина хотят видеть в Китае.

По данным источника, Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. Китайский клуб, название которого не уточняется, предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Руни провел в составе "МЮ" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

Вчера в матче Премьер-лиги против "Сток Сити" форвард забил свой 250 мяч за "красных дьяволов" и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю.
футбол, Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, чемпионат Китая

Вы сейчас просматриваете новость "Китайцы предлагают рекордсмену "МЮ" Руни самую большую зарплату в мире". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

Уэйн Руни забил 250-й гол за "Манчестер" и стал рекордсменом клуба

Вчера, 19:37

Гол Руни со штрафного спас футболистов "Манчестер Юнайтед" от поражения в выездном матче со "Сток Сити"

Футбол

Димитри Пайе. Фото AFP

Лидер "Вест Хэма" отказался от 30 миллионов в Китае ради возвращения во Францию

19 Января, 19:37

Футболист рассматривает вариант исключительно с возвращением в "Марсель"

Футбол

Джейми Каррагер (слева) остается на телевидении. Фото Instagram

Не игравший три года футболист: "Если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я "за"

17 Января, 23:00

Джейми Каррагер написал в Твиттере о возобновлении карьеры в Китае, но позже опроверг информацию

Мир

В китайской Суперлиге ужесточили лимит на легионеров. Фото csl.lesports.com

В Китае ужесточили лимит на легионеров

15 Января, 14:02

В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое из них

Мир

Хосе Соса. Фото ФК "Милан"

Бывшего капитана "Металлиста" зовут в Китай

14 Января, 17:33

Хосе Соса пополнил "Милан" летом, но в Италии не заиграл

Мир

Диего Коста. Фото AFP

Диего Коста не тренировался три дня после многомилионного предложения из Китая

14 Января, 10:45

Форвард устроил конфликт с главным тренером "Челси" и собирается перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.