Китайцы предлагают рекордсмену "МЮ" Руни самую большую зарплату в мире

В Поднебесной английский футболист может зарабатывать 55 миллионов евро в год

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может покинуть команду летом. Как сообщает The Sun, 31-летнего англичанина хотят видеть в Китае.

По данным источника, Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. Китайский клуб, название которого не уточняется, предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Руни провел в составе "МЮ" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

Вчера в матче Премьер-лиги против "Сток Сити" форвард забил свой 250 мяч за "красных дьяволов" и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю.