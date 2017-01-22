Китайцы предлагают рекордсмену "МЮ" Руни самую большую зарплату в мире
В Поднебесной английский футболист может зарабатывать 55 миллионов евро в год
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может покинуть команду летом. Как сообщает The Sun, 31-летнего англичанина хотят видеть в Китае.
По данным источника, Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. Китайский клуб, название которого не уточняется, предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Руни провел в составе "МЮ" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
Вчера в матче Премьер-лиги против "Сток Сити" форвард забил свой 250 мяч за "красных дьяволов" и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю.
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