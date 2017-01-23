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Киевское "Динамо" – самый успешный постсоветский клуб в Лиге чемпионов http://www.segodnya.ua/img/article/7909/41_main.1485182537.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/41_tn.1485182537.jpg Футбол Турнирная таблица за всю историю главного клубного турнира Европы

Киевское "Динамо" – самый успешный постсоветский клуб в Лиге чемпионов

Сегодня, 16:39

Турнирная таблица за всю историю главного клубного турнира Европы

Матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Наполи&quot; в ЛЧ-2016/17. Фото AFP
Матч "Динамо" - "Наполи" в ЛЧ-2016/17. Фото AFP

УЕФА составил сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. За победу начислялось 2 очка, за ничью – 1. В расчет принималось лишь выступление на групповом этапе.

Самым успешным клубом постсоветского пространства оказалось киевское "Динамо", которое занимает 21-е место. Донецкий "Шахтер" – 26-й.

Самым успешным клубом в истории Кубка европейских чемпионов остается "Реал", а пять побед с 1993 года делают его самым успешным и в эру Лиги чемпионов.

За почти 25 лет и "Реал", и "Барселона" провели в турнире более 220 матчей, и мадридцы опережают принципиального соперника в виртуальной таблице всего на пять очков. Каталонцы имеют шанс догнать лидера еще до полуфинала!

"Бавария" располагается на третьей строчке и наращивает преимущество над "Манчестер Юнайтед", который в этом сезоне в Лиге чемпионов не участвует. Пятым с серьезным отставанием идет "Арсенал". На шестое место поднялся "Ювентус", обогнав в этом розыгрыше "Милан".

"Реал" провел больше всего матчей (231), одержал больше всего побед (136) и больше всех забил (483). Одновременно мадридцы больше всех пропустили – 247.

У "Манчестер Юнайтед" наибольшее число ничьих (54), а "Порту" удерживает сомнительное лидерство по количеству поражений. При этом "драконы" являются совладельцами рекорда по числу выходов в основную сетку. Интересно, что у "Реала" и "Барселоны" одинаковая разница забитых и пропущенных мячей: +236.

Всего в групповом этапе Лиги чемпионов участвовали 135 команд.

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Источник:

UEFA.com

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