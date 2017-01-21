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Киевское "Динамо" начало год с победы над немецким "Санкт-Паули" http://www.segodnya.ua/img/article/7905/11_main.1485029508.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/11_tn.1485029508.jpg Футбол Команда Сергей Реброва выиграла спарринг с клубом втором немецкой лиги

Киевское "Динамо" начало год с победы над немецким "Санкт-Паули"

Сегодня, 22:11

Команда Сергей Реброва выиграла спарринг с клубом втором немецкой лиги

&quot;Динамо&quot; - &quot;Санкт-Паули&quot; - 3:1. Фото fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" - "Санкт-Паули" - 3:1. Фото fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" провело первый спарринг на тренировочном сборе в испанской Марбелье. В субботу команда Сергей Реброва со счетом 3:1 обыграла команду второй немецкой Бундеслиги "Санкт-Паули".

Голы в составе киевлян забивали Артем Беседин (56-я минута), Денис Гармаш (58) и Николай Морозюк (72). Джереми Дудзяк на 87-й минуте размочил счет.

"Динамо" – "Санкт-Паули" – 3:1 (0:0)
Голы: Беседин (56), Гармаш (58), Морозюк (72) – Дудзяк (87)
чемпионат Украины, Динамо Киев, Денис Гармаш, Николай Морозюк, Санкт-Паули, Артем Беседин

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Источник:

Сегодня|Спорт

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