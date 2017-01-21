Киевское "Динамо" начало год с победы над немецким "Санкт-Паули"

Киевское "Динамо" провело первый спарринг на тренировочном сборе в испанской Марбелье. В субботу команда Сергей Реброва со счетом 3:1 обыграла команду второй немецкой Бундеслиги "Санкт-Паули".

Голы в составе киевлян забивали Артем Беседин (56-я минута), Денис Гармаш (58) и Николай Морозюк (72). Джереми Дудзяк на 87-й минуте размочил счет.

"Динамо" – "Санкт-Паули" – 3:1 (0:0)

Голы: Беседин (56), Гармаш (58), Морозюк (72) – Дудзяк (87)