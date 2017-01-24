"Карпаты" в Турции обыграли "Алмалык" из Узбекистана (видео)

Львовские "Карпаты" на сборах в Турции утром во вторник провели спарринг с командой "Алмалык" из Узбекистана. В прошлом году "Алмалык" финишировал 13-м в чемпионате своей страны.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

За львовян первый гол забил футболист, который находится в команде на просмотре. Второй мяч – это автогол соперника, и лишь третий забил Амбросий Чачуа – с пенальти.

Это первая победа "Карпат" на сборах. Ранее львовяне проиграли "Насафу" из Узбекистана (1:3) и сыграли вничью со словацкой "Стредой" – 1:1.

Позже сегодня игроки, не задействованные в первой игре, сыграют с командой "Акжайык" из Казахстана.