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"Карпаты" проиграли бразильскому клубу дело в суде Лозанны http://www.segodnya.ua/img/article/7895/40_main.1484756173.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/40_tn.1484756173.jpg Футбол Львовский клуб вынужден заплатить 750 тысяч евро за трансфер футболиста

"Карпаты" проиграли бразильскому клубу дело в суде Лозанны

Сегодня, 18:16

Львовский клуб вынужден заплатить 750 тысяч евро за трансфер футболиста

"Карпаты" проиграли бразильскому клубу дело в суде Лозанны

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел иск "Карпат" против "Метрополитано" и принял сторону бразильского клуба.

В CAS львовяне пытались доказать необоснованность требований бразильской стороны по выплате почти одного миллиона евро за переход полузащитника Эрика Перейры де Оливейры, который состоялся еще в 2011 году. Тогда стороны согласовали сумму трансфера в 750 тысяч евро, но "Метрополитано" ничего так и не получил.

В прошлом году бразильский клуб выиграл дело против "Карпат" в ФИФА, где львовян обязали заплатить в пользу бразильской стороны 750 тысяч евро и штрафные санкции, которые довели сумму долга почти до одного миллиона евро. "Карпаты", в свою очередь, подали встречный иск в CAS в надежде оттянуть исполнение приговора и доказать необоснованность претензий "Метрополитано".

Правда, на вчерашнем заседании Спортивного арбитражного суда в Лозанне вновь признали правоту бразильского клуба.

По словам агента, после оглашения вердикта "Карпаты" выразили готовность погасить задолженность, но попросили рассрочку, и "Метрополитано" пошел навстречу украинской стороне, согласившись с условиями мирового соглашения. Мало того, бразильский клуб отказался от штрафных санкций и вернулся к первоначальной сумме в 750 тысяч евро. По условиям мирового соглашения, представитель УПЛ обязуется погасить эту сумму на протяжении трех лет равными ежемесячными платежами.

Если же "Карпаты" будут задерживать выплаты и не будут придерживаться условий договора, то у "Метрополитано" предусмотрена возможность для обращений в ФИФА, чтобы к украинскому клубу применили санкции. Впрочем, бразильская сторона надеется, что до такого не дойдет и они наконец получат свои деньги.
футбол, ФИФА, Карпаты Львов , Спортивный арбитражный суд

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Источник:

Sport Arena

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