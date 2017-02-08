"Карпаты" обыграли "Шахтер" из Беларуси

Последняя команда чемпионата Украины на сборах в Турции обыграла вторую команду чемпионата Беларуси

Львовские "Карпаты" провели очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Матч против солигорского "Шахтера" (Беларусь) в Анталье утром в среду завершился минимальной победой украинского клуба.

Единственный гол на 87-й минуте забил 22-летний полузащитник львовян Амбросий Чачуа.

В прошлом сезоне "Шахтер" из Солигорска финишировал вторым в чемпионате Беларуси. "Карпаты", напомним, идут на последнем месте в чемпионате Украины.

Все матчи "Карпат" в 2017 году:

ДАТА КОМАНДА СОПЕРНИК СТРАНА СЧЕТ 18.01.2017 Карпаты Насаф Узбекистан 1 - 3 21.01.2017 Карпаты Дунайска-Стреда Словакия 1 - 1 24.01.2017 Карпаты Алмалык Узбекистан 3 - 1 24.01.2017 Карпаты Акжайык Казахстан 0 - 0 06.02.2017 Карпаты Самтредиа Грузия 2 - 0 08.02.2017 Карпаты Шахтер Солигорск Беларусь 1 - 0

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты