"Карпаты" обыграли "Шахтер" из Беларуси

Сегодня, 13:25

Последняя команда чемпионата Украины на сборах в Турции обыграла вторую команду чемпионата Беларуси

Амбросий Чачуа забил гол на 87-й минуте. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Амбросий Чачуа забил гол на 87-й минуте. Фото ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" провели очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Матч против солигорского "Шахтера" (Беларусь) в Анталье утром в среду завершился минимальной победой украинского клуба.

Единственный гол на 87-й минуте забил 22-летний полузащитник львовян Амбросий Чачуа.

В прошлом сезоне "Шахтер" из Солигорска финишировал вторым в чемпионате Беларуси. "Карпаты", напомним, идут на последнем месте в чемпионате Украины.

Все матчи "Карпат" в 2017 году:

ДАТА КОМАНДА СОПЕРНИК СТРАНА СЧЕТ
18.01.2017 Карпаты Насаф Узбекистан 1 - 3
21.01.2017 Карпаты Дунайска-Стреда Словакия 1 - 1
24.01.2017 Карпаты Алмалык Узбекистан 3 - 1
24.01.2017 Карпаты Акжайык Казахстан 0 - 0
06.02.2017 Карпаты Самтредиа Грузия 2 - 0
08.02.2017 Карпаты Шахтер Солигорск Беларусь 1 - 0

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты
товарищеский матч, Карпаты Львов , Шахтер Солигорск, Амбросий Чачуа

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Сегодня|Спорт

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