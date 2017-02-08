"Карпаты" обыграли "Шахтер" из Беларуси
Последняя команда чемпионата Украины на сборах в Турции обыграла вторую команду чемпионата Беларуси
Львовские "Карпаты" провели очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Матч против солигорского "Шахтера" (Беларусь) в Анталье утром в среду завершился минимальной победой украинского клуба.
Единственный гол на 87-й минуте забил 22-летний полузащитник львовян Амбросий Чачуа.
В прошлом сезоне "Шахтер" из Солигорска финишировал вторым в чемпионате Беларуси. "Карпаты", напомним, идут на последнем месте в чемпионате Украины.
Все матчи "Карпат" в 2017 году:
|ДАТА
|КОМАНДА
|СОПЕРНИК
|СТРАНА
|СЧЕТ
|18.01.2017
|Карпаты
|Насаф
|Узбекистан
|1
|-
|3
|21.01.2017
|Карпаты
|Дунайска-Стреда
|Словакия
|1
|-
|1
|24.01.2017
|Карпаты
|Алмалык
|Узбекистан
|3
|-
|1
|24.01.2017
|Карпаты
|Акжайык
|Казахстан
|0
|-
|0
|06.02.2017
|Карпаты
|Самтредиа
|Грузия
|2
|-
|0
|08.02.2017
|Карпаты
|Шахтер Солигорск
|Беларусь
|1
|-
|0
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