"Карпаты" на сборах сыграли два матча за один день

Сегодня, 20:20

После победы над узбекским "Алмалыком" (3:1) львовяне сыграли вничью с казахским "Акжайыком" (0:0)

&quot;Карпаты&quot; и &quot;Акжайык&quot; сыграли вничью - 0:0
"Карпаты" и "Акжайык" сыграли вничью - 0:0

После победы над узбекским "Алмалыком" (3:1) футболистов "Карпат" на сборах в Турции ждал вечерний спарринг против казахского "Акжайыка". Олег Дулуб во втором за день товарищеском матче испытал других игроков.

Поединок против последней команды регулярного сезона чемпионата Казахстана завершился вничью – 0:0.

Всего "Карпаты" в Турции провели уже четыре товарищеских матча.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

товарищеский матч, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олег Дулуб

Вы сейчас просматриваете новость ""Карпаты" на сборах сыграли два матча за один день". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования