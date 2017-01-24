"Карпаты" на сборах сыграли два матча за один день

После победы над узбекским "Алмалыком" (3:1) львовяне сыграли вничью с казахским "Акжайыком" (0:0)

После победы над узбекским "Алмалыком" (3:1) футболистов "Карпат" на сборах в Турции ждал вечерний спарринг против казахского "Акжайыка". Олег Дулуб во втором за день товарищеском матче испытал других игроков.

Поединок против последней команды регулярного сезона чемпионата Казахстана завершился вничью – 0:0.

Всего "Карпаты" в Турции провели уже четыре товарищеских матча.

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