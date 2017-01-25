Караваев поучаствовал в трех голах "Фенербахче" в Кубке Турции (видео)

Украинский полузащитник "Фенербахче" Александр Караваев поучаствовал в разгромной победе своей команды в Кубке Турции над "Амедспором" из второй лиги.

Сначала украинец отдал результативную передачу на Салиха Учана. Затем Караваев поучаствовал в результативной атаке своей команды, которую точным ударом завершил Робин ван Перси.

А напоследок игрок сборной Украины, пытаясь замкнуть навес с фланга, дезориентировал защитника "Амедспора", который в итоге подыграл себе рукой в собственной штрафной. Удар с 11-метров реализовал ван Перси.

Напомним, контракт Караваева принадлежит донецкому "Шахтеру", а в Турции он выступает на правах аренды.