Караваев потерпел первый разгром в составе "Фенербахче"

Украинский футболист появился в матче чемпионата Турции после перерыва

Сегодня в рамках 19-го тура турецкой Суперлиги "Кайсериспор" принимал "Фенербахче".

Украинскому полузащитнику Александру Караваеву не нашлось места среди 11-ти игроков стартового состава "Фенербахче" и данный матч он начал на скамейке запасных.

На поле украинец появился на 66-й минуте встречи заменив Салиха Учана, на тот момент счет в матче был 1:1. За оставшееся время "футболисты "Кайсериспора" еще трижды сумели поразить ворота "канареек".

Кайсериспор – Фенербахче – 4:1

Голы: Булут (32), Вурал (70, 90+5), Веллитон (88) – Топал (41)