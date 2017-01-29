Караваев потерпел первый разгром в составе "Фенербахче"

Вчера, 23:00

Украинский футболист появился в матче чемпионата Турции после перерыва

Фото fenerbahce.org
Фото fenerbahce.org

Сегодня в рамках 19-го тура турецкой Суперлиги "Кайсериспор" принимал "Фенербахче".

Украинскому полузащитнику Александру Караваеву не нашлось места среди 11-ти игроков стартового состава "Фенербахче" и данный матч он начал на скамейке запасных.

На поле украинец появился на 66-й минуте встречи заменив Салиха Учана, на тот момент счет в матче был 1:1. За оставшееся время "футболисты "Кайсериспора" еще трижды сумели поразить ворота "канареек".

Кайсериспор – Фенербахче – 4:1
Голы: Булут (32), Вурал (70, 90+5), Веллитон (88) – Топал (41)
футбол, чемпионат Турции, Фенербахче, Александр Караваев, Кайсериспор

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Источник:

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