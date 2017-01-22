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Караваев дебютировал в чемпионате Турции http://www.segodnya.ua/img/article/7906/58_main.1485112135.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/58_tn.1485112135.jpg Футбол Украинец вышел на замену после перерыва и помог команде обыграть лидера чемпионата

Караваев дебютировал в чемпионате Турции

Сегодня, 21:08

Украинец вышел на замену после перерыва и помог команде обыграть лидера чемпионата

Александр Караваев. Фото fenerbahce.org
Александр Караваев. Фото fenerbahce.org

В матче 18-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" принимал дома "Истанбул". Украинский полузащитник Александр Караваев попал в заявку на матч, и уже в начале второго тайма вышел на поле.

Никаких результативных действий вингер не совершил. Однако, "Фенербахче" выиграл со счетом 1:0 и теперь только на 4 очка отстает от того же "Истанбула", который лидирует в турнирной таблице.

Напомним, что в своем дебютном матче за турецкий клуб Александр сумел отметиться забитым мячом.
чемпионат Турции, Фенербахче, Александр Караваев

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Источник:

XSport

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