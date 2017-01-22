Караваев дебютировал в чемпионате Турции

Украинец вышел на замену после перерыва и помог команде обыграть лидера чемпионата

В матче 18-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" принимал дома "Истанбул". Украинский полузащитник Александр Караваев попал в заявку на матч, и уже в начале второго тайма вышел на поле.

Никаких результативных действий вингер не совершил. Однако, "Фенербахче" выиграл со счетом 1:0 и теперь только на 4 очка отстает от того же "Истанбула", который лидирует в турнирной таблице.

Напомним, что в своем дебютном матче за турецкий клуб Александр сумел отметиться забитым мячом.