"Карабах" в четвертый раз подряд стал чемпионом Азербайджана, завоевав золотые медали за два тура до окончания 25-го розыгрыша премьер-лиги.

Досрочное чемпионство стало возможным благодаря неожиданному поражению "Габалы", пропустившей два безответных мяча на поле "Кяпаза". "Карабах" воспользовался шансом на все сто, разгромив в гостях "Интер" (3:0) и став пятикратным чемпионом страны.

В итоге "скакуны" побили рекорд "Нефтчи" по количеству выигранных подряд первенств. Если столичный клуб становился чемпионом с 2011 по 2013 год, то золотая серия "Карабаха" длится с 2014-го.

"Габале" и "Интеру" остается распределить между собой серебро и бронзу, а "Карабах" может украсить сезон еще и победой в Кубке Азербайджана, в финале которого команда Гурбанова сойдется со все теми же габалинцами. В случае успеха "Карбах" оформит третий "золотой дубль" кряду.