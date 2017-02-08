Капитан "Баварии" Филипп Лам отказался стать директором клуба

Защитник мюнхенской "Баварии" и экс-футболист сборной Германии Филипп Лам завершит спортивную карьеру по окончании текущего сезона. По информации издания Bild, руководство "Баварии" предложило 33-летнему уроженцу Мюнхена по окончании игровой карьеры занять пост спортивного директора клуба, но он отказался.

Лам, являющийся воспитанником "Баварии", находится в системе клуба с 1995 года. За основную команду он дебютировал в 2002 году. В общей сложности защитник провел около 500 матчей в составе мюнхенцев и забил 16 мячей. Вместе с "Баварией" Лам стал семикратным чемпионом и шестикратным обладателем Кубка Германии, дважды выиграл Суперкубок Германии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок немецкой лиги и клубный чемпион мира.

В активе Лама 113 матчей и 5 голов за сборную Германии, в стане которой он стал чемпионом мира (2016) и дважды бронзовым призером мировых первенств (2006, 2010), а также завоевал серебро (2008) и бронзу (2012) чемпионатов Европы.