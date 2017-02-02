Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста оправился от травмы

Полузащитник пропустил четыре матча своей команды, но сегодня уже тренировался с одноклубниками

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста вернулся к тренировкам после травмы камбаловидной мышцы.

Испанский полузащитник получил травму во время первого четвертьфинального матча Кубка Испании с "Реал Сосьедад" (1:0) 19 января, из-за чего пропустил четыре последних игры "Барселоны". В четверг 32-летний хавбек тренировался с одноклубниками.

Сообщается, что Иньеста едва ли наберет оптимальную форму к домашнему матчу "Барселоны" с "Атлетиком" из Бильбао 4 февраля, но, как ожидают в клубе, сможет помочь команде в ответном домашнем матче полуфинала Кубка страны с мадридским "Атлетико" 7 февраля.