Канада, США и Мексика подают совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу

Вчера, 11:08

Место проведения мундиаля будет выбрано в мае 2020 года

Историческое заявление. Фото AFP
Историческое заявление. Фото AFP

Канада, США и Мексика объявили о том, что подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.

О намерении получить мундиаль официально объявили в Нью-Йорке глава Canada Soccer Виктор Монтальяни, президент Федерации футбола США (USSF) Сунил Гулати и глава Федерации футбола Мексики (FMF) Хустино Компеан.

Напомним, что ранее совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.

Место проведения мундиаля будет выбрано в мае 2020 года. В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году – в США.
футбол, ЧМ-2026

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Р-спорт

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