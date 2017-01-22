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Камерун и Буркина-Фасо первыми вышли в плей-офф Кубка Африки http://www.segodnya.ua/img/article/7906/75_main.1485119724.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/75_tn.1485119724.jpg Футбол Сборная Буркина-Фасо выиграла группу А

Камерун и Буркина-Фасо первыми вышли в плей-офф Кубка Африки

Сегодня, 23:15

Сборная Буркина-Фасо выиграла группу А

Фото AFP
Фото AFP

На Кубке Африки завершились групповые матчи в квартете А. Сборные Камеруна и Буркина-Фасо заняли первые два места в группе и вышли в четвертьфинал.

Камерунцы сыграли нулевую ничью с Габоном – 0:0, а Буркина-Фасо благодаря голам Рудинилсона Силвы и Бертрана Траоре обыграла Гвинея-Бисау – 2:0.

Буркина-Фасо как победитель группы сыграет со второй командой квартета В, а Камерун выходит на первую команду из победителя группы В.
футбол, Кубок Африки, сборная Буркина-Фасо, сборная Камеруна

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Источник:

Сегодня|Спорт

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