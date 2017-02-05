"Как всегда на высоте": жена Артема Кравца в чулках покорила подписчиков в соцсетях (фото)

Жена футболиста сборной Украины порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца порадовала своих подписчиков новым фото в социальной сети Instagram. Анна снова продемонстрировала стройные ножки, надев черные чулки. За два часа фотография в Instagram набрала почти тысячу "лайков".

"Анют ты как всегда на высоте", "Гарна", "Right choice (правильный выбор – перев.)", – комментируют подписчики, которым понравилось фото.

Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за испанскую "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.

"Гранада" идет на последнем месте в таблице чемпионата Испании, находясь в "зоне" вылета из Примеры.