Как "Шахтер" проиграл серию пенальти "Яблонцу" (видео)

Сегодня, 20:59

В основное время команды забили четыре гола


Донецкий "Шахтер" стартовал в Atlantic Cup с поражения чешскому "Яблонцу". Основное время матча завершилось ничьей – 2:2, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты из Чехии.

"Шахтер" – "Яблонец" – 2:2 (4:5, пен)
Голы: Феррейра (37), Дентиньо (57) – Поспишил (34, пен) Долежал (52)

Пенальти: 0:1 Травник, 1:1 Алан Патрик, 1:2 Бенеш, 2:2 Бернард, 2:3 Михалик, 3:3 Дентиньо, 3:4 Ларуссон, 4:4 Лещук, 4:5 Механович, 4:5 Степаненко (вратарь)
футбол, товарищеский матч, Шахтер Донецк, Яблонец Чехия

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Сегодня|Спорт

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