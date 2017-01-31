Как "Шахтер" проиграл серию пенальти "Яблонцу" (видео) Сегодня, 20:59 Просмотров: ...

В основное время команды забили четыре гола

Донецкий "Шахтер" стартовал в Atlantic Cup с поражения чешскому "Яблонцу". Основное время матча завершилось ничьей – 2:2, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты из Чехии. "Шахтер" – "Яблонец" – 2:2 (4:5, пен)

Голы: Феррейра (37), Дентиньо (57) – Поспишил (34, пен) Долежал (52) Пенальти: 0:1 Травник, 1:1 Алан Патрик, 1:2 Бенеш, 2:2 Бернард, 2:3 Михалик, 3:3 Дентиньо, 3:4 Ларуссон, 4:4 Лещук, 4:5 Механович, 4:5 Степаненко (вратарь)