Из-за урагана команда Зозули не сможет вовремя сыграть с "Депортиво" (фото)

Ураган повредил домашний стадион "Депортиво": матч с "Бетисом" перенесен на неопределенный срок

Было принято решение перенести поединок на неопределенный срок.

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