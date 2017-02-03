Из-за урагана команда Зозули не сможет вовремя сыграть с "Депортиво" (фото)
Ураган повредил домашний стадион "Депортиво": матч с "Бетисом" перенесен на неопределенный срок
Ураган повредил часть крыши стадиона "Риасор" – домашней арены испанского футбольного клуба "Депортиво". Некоторые обломки крыши упали прямо на газон стадиона.
Погодный катаклизм не позволит вовремя состояться поединку 21-го тура Ла Лиги "Депортиво" – "Бетис".
Было принято решение перенести поединок на неопределенный срок.
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