Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Итальянского тренера отстранили на две игры за оскорбление судей http://www.segodnya.ua/img/article/7892/6_main.1484688046.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/6_tn.1484688046.jpg Футбол Тренер "Аталанты" Гасперини дисквалифицирован на два матча серии А за оскорбление судей

Итальянского тренера отстранили на две игры за оскорбление судей

Сегодня, 23:20

Тренер "Аталанты" Гасперини дисквалифицирован на два матча серии А за оскорбление судей

Джан Пьеро Гасперини. Фото atalanta.it
Джан Пьеро Гасперини. Фото atalanta.it

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии из-за оскорбительной тирады в адрес арбитров матча.

Гасперини был удален в гостевом матче 20-го тура против римского "Лацио" (победа столичного клуба 2:1). Специалист был отправлен на трибуны на 79-й минуте игры. В докладе дисциплинарной комиссии серии А сообщается, что Гасперини позволил себе "грубые и многократные претензии по поводу решений судьи", а также "серьезные оскорбления в адрес четвертого арбитра". Отмечается, что Гасперини "высказал еще более оскорбительные выражения в адрес главного судьи, когда покидал скамейку".

Так как это уже не первое подобное поведение тренера бергамского клуба, он был наказан дисквалификацией на два матча. Тренер пропустит игры с "Сампдорией" (22 января, дома) и с "Торино" (29 января, на выезде). "Аталанта" идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Также стало известно, что главный тренер "Пескары" Массимо Оддо пропустит один матч своей команды в чемпионате Италии из-за оскорблений судей в игре 20-го тура против "Наполи" (поражение "Пескары" – 1:3).
тренер, чемпионат Италии, Аталанта

Вы сейчас просматриваете новость "Итальянского тренера отстранили на две игры за оскорбление судей". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Football Italia, РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Новый логотип "Ювентуса"

"Ювентус" заплатил дизайнерам 200 тысяч евро за свой новый логотип

Сегодня, 21:34

Теннисист Робин Седерлинг уже обвинил итальянцев в плагиате

Мир

"Торино" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Милан" вырвал ничью в матче с "Торино", проигрывая 0:2

Вчера, 23:59

"Россонери" на выезде сыграли вничью с "Торино" в матче чемпионата Италии

Мир

Роман Зозуля взлетел, но не забил. Фото AFP

Обзор футбольных еврочемпионатов: пятый гол Кравца в Испании, пятая победа соперника "Шахтера"

Вчера, 08:59

Основные новости уикенда в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Франции

Мир

"Ювентус" сыграет с "Фиорентиной" в воскресенье. Фото AFP

Чемпионат Италии: расписание 20-го тура, результаты и таблица

15 Января, 23:55

Даты и время матчей 20-го тура Серии А

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.