Итальянского тренера отстранили на две игры за оскорбление судей

Тренер "Аталанты" Гасперини дисквалифицирован на два матча серии А за оскорбление судей

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии из-за оскорбительной тирады в адрес арбитров матча.

Гасперини был удален в гостевом матче 20-го тура против римского "Лацио" (победа столичного клуба 2:1). Специалист был отправлен на трибуны на 79-й минуте игры. В докладе дисциплинарной комиссии серии А сообщается, что Гасперини позволил себе "грубые и многократные претензии по поводу решений судьи", а также "серьезные оскорбления в адрес четвертого арбитра". Отмечается, что Гасперини "высказал еще более оскорбительные выражения в адрес главного судьи, когда покидал скамейку".

Так как это уже не первое подобное поведение тренера бергамского клуба, он был наказан дисквалификацией на два матча. Тренер пропустит игры с "Сампдорией" (22 января, дома) и с "Торино" (29 января, на выезде). "Аталанта" идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Также стало известно, что главный тренер "Пескары" Массимо Оддо пропустит один матч своей команды в чемпионате Италии из-за оскорблений судей в игре 20-го тура против "Наполи" (поражение "Пескары" – 1:3).