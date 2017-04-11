Итальянский клуб уволил четвертого тренера по ходу сезона

Главный тренер "Палермо" Диего Луис Лопес отправлен в отставку.

42-летний уругвайский специалист, возглавивший команду 26 января. При Лопесе сицилийцы провели 10 матчей в серии А: 2 победы, 1 ничья и 7 поражений.

Команду возглавил руководитель клубной академии Диего Бертолуцци. Он стал пятым тренером "Палермо" по ходу этого сезона.

"Палермо" также принял отставку спортивного директора Николы Салерно.

Клуб, набрав 15 очков в 31 матче, занимает 19-е место в таблице, отставая на 8 очков от 17-го места.