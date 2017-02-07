Итальянский футболист застрелил убийцу его жены
Страшная катастрофа в семье Фабио ди Лелло произошла летом 2016 года
Итальянский футболист полупрофессиональной лиги Фабио ди Лелло поквитался с человеком, сбившим насмерть его жену.
Страшная катастрофа в семье футболиста произошла летом 2016 года, когда мужчина на автомобиле пересек перекресток на красный свет и протаранил мопед его жены. С тех пор Фабио выслеживал убийцу и расстрелял его на заднем дворе кафе в Васто (комунна в Италии), выставив затем в Facebook фотографию Рассела Кроу из фильма "Гладиатор".
После мщения футболист отправился на могилу супруги, оставил там пистолет и сдался полиции.
Адвокат Ди Лелло рассказал The Telegraph, что его клиент находился в депрессии, но не планировал мстить: "У меня никогда не было впечатления, что он готовит вендетту. Я был ошеломлен. У него никогда не было опыта обращения с огнестрельным оружием".
Вероятно, Ди Лелло будет предъявлено обвинение в убийстве.
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