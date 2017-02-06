Испанский вратарь забил смешной гол со своей половины поля (видео)

Вратарь "Посуэло Алькорон" Сальва забил курьезный гол в матче четвертого испанского дивизиона против "Вильянуэва дель Пардильо" (1:0).

Он выбил мяч из своей штрафной, тот пролетел через все поле и влетел ворота соперника после ошибки голкипера соперников.