Испанский тренер сборной Украины: "Мне стыдно за то, что делают с Зозулей"

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины испанец Рауль Рианчо в эфире радио El Transistor поделился своим мнением от конфликта Романа Зозули с фанатами "Райо Вальекано":

"Мне стыдно за то, что делают с Зозулей. Он всего лишь поддерживает свою страну и народ. Он очень чувствительный парень. И нам нужно не забывать, что в Украине идет война, для таких заявлений нам должна быть хорошо известна ситуация в этой стране".

Напомним, что у Зозули есть время до понедельника принять решение о продолжении своей карьеры, однако Роман уже заявил, что возвращаться в "Райо Вальекано" он не будет.

Фаны мадридского клуба обвинили украинского футболиста в нацизме и сорвали его аренду из "Бетиса".