Испанский эксперт: "Против Зозули протестует маленькая необразованная часть фанатов"

Сегодня, 18:58

Болельщики "Райо" ошибаются насчет Зозули из-за незнания происходящего на Донбассе – журеналист AS

Роман Зозуля. Фото Facebook
Роман Зозуля. Фото Facebook

Репортер испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина рассказал о подробностях конфликта между украинским нападающим Романом Зозулей и радикальными фанатами футбольного клуба "Райо Вальекано".

"Думаю, болельщики "Райо" ошибаются насчет Зозули, потому что не знают, что на самом деле происходит за 4 тыс. км от Мадрида. Конфликт между украинской и российской стороной гораздо сложнее, чем они могут себе представить. Мне кажется, что он тянется на протяжении примерно 60 лет.

Вообще, болельщики "Райо" обычно вовсе не являются такими агрессивными. К тому же против Зозули не протестуют обыкновенные фанаты "Райо". Недовольство выражают только несколько группировок ультрас, а больше всех – "Буканерос". Это очень маленькая часть фанатов. Они верят в ложь про то, что Зозуля является нацистом, фашистом, и хотят выгнать его вон из клуба.

Вообще ультрас "Райо", как и большинство радикальных фанатов других клубов, – это люди без высшего образования, которые не особо разбираются в том, что происходит в мире, и понимают многое лишь в футболе", – сказал Эспина.

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Источник:

gazeta.ru

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