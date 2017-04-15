"Интер" и "Милан" выдали результативную ничью в дерби
"Интер" забил два гола в первом тайме, "Милан" – во втором
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP
В субботу днем в Италии состоялся центральный матч 32-го тура Серии А – миланское дерби "Интер" – "Милан". Поединок прошел на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился со счетом 2:2. Напомним, что эта арена – домашняя для двух клубов.
"Интер" повел 2:0 в концовке первого тайма, когда голы забили Антонио Кандрева (37-я минута) и Мауро Икарди (44). Во втором тайме голы за "Милан", который проводил первый матч после покупки клуба китайскими инвесторами, забили защитники Алессио Романьоли (83) и Кристиан Сапата (на добавленных минутах).
"Милан" набрал 58 очков в таблице чемпионата Италии, в активе "Интера" – 56.
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