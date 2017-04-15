"Интер" и "Милан" выдали результативную ничью в дерби

Сегодня, 15:32

"Интер" забил два гола в первом тайме, "Милан" – во втором


"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

"Интер" - "Милан" - 2:2. Фото AFP

В субботу днем в Италии состоялся центральный матч 32-го тура Серии А – миланское дерби "Интер" – "Милан". Поединок прошел на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился со счетом 2:2. Напомним, что эта арена – домашняя для двух клубов.

"Интер" повел 2:0 в концовке первого тайма, когда голы забили Антонио Кандрева (37-я минута) и Мауро Икарди (44). Во втором тайме голы за "Милан", который проводил первый матч после покупки клуба китайскими инвесторами, забили защитники Алессио Романьоли (83) и Кристиан Сапата (на добавленных минутах).

"Милан" набрал 58 очков в таблице чемпионата Италии, в активе "Интера" – 56.
Милан Италия, чемпионат Италии, Интер Италия

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Источник:

Сегодня|Спорт

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