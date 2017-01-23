Инфографика: на Кубке Африки-2017 завершается групповой этап

На Кубке Африки подходит к концу групповой этап. Вчера поздно вечером определились обладатели четвертьфинальных путевок от квартета А. Там перед последним туром в очень непростой ситуации находилась команда Габона, хозяйка турнира. Дружине Хосе Антонио Камачо кровь из носу нужно было побеждать Камерун. В противном случае "пантеры" могли стать первой с 1994 года сборной принимающей страны, не вышедшей в плей-офф. Для того чтобы поднять боевой дух Пьера-Эмерика Обамеянга и его товарищей, лагерь команды навестил болельщик №1 — президент Габона Али Бонго. Наверняка, на этой встрече глава государства заводил речь о дополнительных бонусах и премиальных, ведь он слишком много поставил на проходящий Кубок в репутационном плане.

В итоге команды сыграли вничью – 0:0, и Габон пролетел мимо плей-офф. В 1/4 финала из группы А вышли Буркина-Фасо и Камерун.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Запах сенсаций витает и над остальными группами. В квартете В на грани вылета находится Алжир с лучшим игроком Африки Риядом Махрезом в составе. Ведь даже виктория в сегодняшнем поединке, с мощно выступающим на турнире Сенегалом, не гарантирует "лисам пустыни" выход в 1/4 финала. К слову, сенегальцы, наряду с Ганой, уже гарантировали себе участие в плей-офф, справившись с задачей досрочно, за два тура.

Но самую большую неожиданность со знаком "минус" может преподнести действующий чемпион континента Кот-д’Ивуар. Продолжить защиту титула "слонам" удастся лишь в случае победы над Марокко завтра вечером, в то время как северян вполне устроит и ничья. Трагикомизм ситуации заключается в том, что низвергнуть ивуарийцев с трона может тот самый человек, который два года назад был "крестным отцом" их успеха — французский тренер Эрве Ренар, ныне возглавляющий марокканцев. Вторая же путевка в плей-офф от группы С с большой долей вероятности достанется команде "нашего" Дьемерси Мбокани — сборной ДР Конго. Для этого "леопардам" завтра нужно не проиграть аутсайдеру квартета Того.