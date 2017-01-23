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Игроку "Халл Сити" в матче против "Челси" проломили череп (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/13_main.1485154138.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/13_tn.1485154138.jpg Футбол Футболист уже перенес операцию и в данный момент находится в стабильном состоянии

Игроку "Халл Сити" в матче против "Челси" проломили череп (видео)

Сегодня, 10:22

Футболист уже перенес операцию и в данный момент находится в стабильном состоянии


"Халл" сообщил последние подробности относительно состояния здоровья полузащитника Райана Мейсона, получившего тяжелейшую травму в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, начало матча, выигранного "синими" со счетом 2:0, сопровождалось длительным оказанием медицинской помощи Мейсону, который в борьбе за верховой мяч головами столкнулся с защитником соперника Гари Кэхиллом.

Над 25-летний англичанином колдовали оба медицинских штаба, задействовав кислородную маску и носилки. Райан был немедленно доставлен в один из лондонских госпиталей, где доктора зафиксировали у Мейсона перелом черепа.

Как гласит официальное заявление "тигров", Райан уже перенес операцию и в данный момент находится в стабильном состоянии. Какие-либо прогнозы относительно сроков восстановления экс-игрока "Тоттенхэма" делать преждевременно.
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Халл Сити

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Источник:

fapl.ru

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