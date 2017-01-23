Игроку "Халл Сити" в матче против "Челси" проломили череп (видео)

Футболист уже перенес операцию и в данный момент находится в стабильном состоянии

"Халл" сообщил последние подробности относительно состояния здоровья полузащитника Райана Мейсона, получившего тяжелейшую травму в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, начало матча, выигранного "синими" со счетом 2:0, сопровождалось длительным оказанием медицинской помощи Мейсону, который в борьбе за верховой мяч головами столкнулся с защитником соперника Гари Кэхиллом.

Над 25-летний англичанином колдовали оба медицинских штаба, задействовав кислородную маску и носилки. Райан был немедленно доставлен в один из лондонских госпиталей, где доктора зафиксировали у Мейсона перелом черепа.

Как гласит официальное заявление "тигров", Райан уже перенес операцию и в данный момент находится в стабильном состоянии. Какие-либо прогнозы относительно сроков восстановления экс-игрока "Тоттенхэма" делать преждевременно.