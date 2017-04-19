Футболисты "Шахтера" подарили детям мячи Лиги Европы

Игроки "Шахтера" передали детям, занимающимся футболом в рамках проекта "Давай, играй!", мячи Лиги Европы, которыми команда тренировалась во время еврокубковой кампании сезона – 2016/17.

Все дети, участвующие в проекте "Давай, играй!", полностью обеспечены мячами и необходимой экипировкой. Но мы надеемся, что, получив еще и мячи, которыми тренировались их кумиры – игроки основного состава "Шахтера", дети с большим усердием и мотивацией будут заниматься футболом и совершенствовать свои навыки, – отметил начальник отдела по работе с болельщиками "Шахтера" Андрей Гладченко.