Игроки "Шахтера" – об обострении ситуации в Авдеевке и Донецке

Тарас Степаненко, полузащитник "Шахтера":

– Мы следим за ситуацией, которая сложилась в Авдеевке, вблизи Донецка и вообще по всей линии разграничения. Очень этим обеспокоены. Гибнут люди, разрушаются жилые дома и обеспечение, что грозит гуманитарной катастрофой. На протяжении долгого периода времени люди страдают, и непонятно, когда будет мир. "Шахтер" всегда был за мир, потому что мы – команда из Донбасса. И все мы желаем одного: чтобы там наступил мир. Хотим, чтобы для этого предпринимались определенные действия с обеих сторон – все для того, чтобы люди не боялись выходить на улицу и просто жить.

Максим Малышев, полузащитник "Шахтера":

– У меня в Донецке родные, друзья и знакомые, с которыми я общаюсь. Ситуация критическая: очень сильно стреляют. Последние дни практически не переставая идет обстрел. Очень переживаю, потому что все мои родные находятся там. Надеюсь, что это прекратится в ближайшее время. Война идет уже столько времени, и это ненормально. Стороны должны к чему-то прийти, чтобы наступил мир, договориться о том, чтобы перестали страдать обычные люди. Потому что все это приносит много смертей, горя и бед… Об этом неоднократно говорилось, и я скажу еще: мы очень хотим, чтобы наступил мир. Надеемся, что эти слова будут услышаны.