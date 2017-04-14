Игроки "Шахтера" Маролос и Азеведо поупражнялись в жонглировании

Сегодня, 20:11

Бразильцы похвастались умением исполнять цирковые трюки

Марлос. Фото AFP
Марлос. Фото AFP

Футболисты донецкого Шахтера" перед сегодняшней тренировкой попробовали себя в новом амплуа.

Так, бразильские легионеры Марлос и Марсио Азеведо поупражнялись в жонглировании. 11-й номер "Шахтера" удивил легкостью исполнения циркового трюка, а вот у Марсио получилось не так успешно.

Марлос в текущем сезоне провел за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

На счету Азеведо, который только недавно восстановился после серьезной травмы, провел один матч в Лиге Европы.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Марлос, Марсио Азеведо

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Сегодня|Спорт

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