Игроки "Шахтера" Маролос и Азеведо поупражнялись в жонглировании
Бразильцы похвастались умением исполнять цирковые трюки
Футболисты донецкого Шахтера" перед сегодняшней тренировкой попробовали себя в новом амплуа.
Так, бразильские легионеры Марлос и Марсио Азеведо поупражнялись в жонглировании. 11-й номер "Шахтера" удивил легкостью исполнения циркового трюка, а вот у Марсио получилось не так успешно.
Марлос в текущем сезоне провел за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
На счету Азеведо, который только недавно восстановился после серьезной травмы, провел один матч в Лиге Европы.
Вы должны это видеть! Новые навыки Марлоса. https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/VjJsTndcLV— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 14 апреля 2017 г.
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