Игроки "Реала" под руководством Зидана бьют рекорды по травматичности

За последний год футболисты в общей сложности провели в лазарете 954 дня

Как сообщает Marca, главному тренеру "Реалу" приходится справляться с крайне сложной задачей, так как основные игроки "королевского клуба" постоянно выбывают из состава команды в связи с высокой травматичностью.

За последний год 19 игроков "Реала" травмировались 33 раза, что в общей сложности составило 954 дня в лазарете.

В настоящий момент в лазарете клуба находяться Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Марсело, Хамес Родригес, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Гарет Бэйл. Также небольшие повреждения у Данило, Роналду и Марко Асенсио.