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Игроки "Реала" под руководством Зидана бьют рекорды по травматичности http://www.segodnya.ua/img/article/7907/28_main.1485156715.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/28_tn.1485156715.jpg Футбол За последний год футболисты в общей сложности провели в лазарете 954 дня

Игроки "Реала" под руководством Зидана бьют рекорды по травматичности

Сегодня, 11:21

За последний год футболисты в общей сложности провели в лазарете 954 дня

Фото AFP
Фото AFP

Как сообщает Marca, главному тренеру "Реалу" приходится справляться с крайне сложной задачей, так как основные игроки "королевского клуба" постоянно выбывают из состава команды в связи с высокой травматичностью.

За последний год 19 игроков "Реала" травмировались 33 раза, что в общей сложности составило 954 дня в лазарете.

В настоящий момент в лазарете клуба находяться Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Марсело, Хамес Родригес, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Гарет Бэйл. Также небольшие повреждения у Данило, Роналду и Марко Асенсио.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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