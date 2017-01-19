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Игроки "Баварии" переоделись в садовников и уборщиков и сыграли в дворовой футбол (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/33_main.1484820371.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/33_tn.1484820371.jpg Футбол Футболисты приняли участие в акции по привлечению молодежи к футболу

Игроки "Баварии" переоделись в садовников и уборщиков и сыграли в дворовой футбол (видео)

Сегодня, 12:06

Футболисты приняли участие в акции по привлечению молодежи к футболу


Футболисты "Баварии" Франк Рибери, Давид Алаба и Рафинья, загримированные сотрудниками телевидения под садовников и уборщиков, сыграли в уличный футбол в обычном дворе с простыми ребятами. Вся игра снималась на камеру. Таким образом спортсмены приняли участие в акции по привлечению молодёжи к футболу.
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Источник:

Championat.ru

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