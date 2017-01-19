Игроки "Баварии" переоделись в садовников и уборщиков и сыграли в дворовой футбол (видео)
Футболисты приняли участие в акции по привлечению молодежи к футболу
Футболисты "Баварии" Франк Рибери, Давид Алаба и Рафинья, загримированные сотрудниками телевидения под садовников и уборщиков, сыграли в уличный футбол в обычном дворе с простыми ребятами. Вся игра снималась на камеру. Таким образом спортсмены приняли участие в акции по привлечению молодёжи к футболу.
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