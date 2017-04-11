Игроки "Барселоны" встречались с иллюзионистом Динамо перед историческим матчем с "ПСЖ"

Незадолго до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" несколько игроков "Барселоны" встретились с известным британским иллюзионистом Стивеном Фрейном, более известным под псевдонимом Динамо. Фокусник проделывал различные трюки при непосредственном участии Херарда Пике, Хорди Альбы, Серхи Роберто, Серхио Бускетса и Луиса Суареса.

Напомним, ответный матч 1/8 финала "Барселона" – "ПСЖ" завершился со счетом – 6:1, причем три последних гола каталонцы забили с 88-й по 95-ю минуты. Этот результат позволил сине-гранатовым пробиться в четвертьфинал турнира, несмотря на поражение в первой игре со счетом – 0:4.