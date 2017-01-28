Игроки "Барселоны" устроили оригинальный спор на свою внешность

Сегодня, 10:01

Каталонские футболисты готовы изменить свой имидж ради победы в Лиге чемпионов

Арда Туран. Фото ФК &quot;Барселона&quot;
Арда Туран. Фото ФК "Барселона"

Игроки "Барселоны" Арда Туран и Марк-Андре тер Штеген устроили оригинальный спор, связанный с возможной победой клуба в Лиге чемпионов.

В матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (5:2) турецкий форвард забил свой 13-й гол в сезоне – это его лучший показатель за всю карьеру.

Немецкий голкипер в своем аккаунте в twitter поздравил Турана с рекордом и в шутку спросил, готов ли он сбрить бороду, если достигнет отметки в 20 забитых мячей.

Туран отреагировал на сообщение одноклубника, написав следующее: "Я сбрею бороду только в случае победы в Лиге чемпионов. Но если это случится, я побрею тебя налысо. Договорились?"

Отметим, что Турана без бороды уже приходилось видеть еще во время выступления за мадридский "Атлетико", а вот тер Штеген свой имидж так кардинально не менял.

В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с французским "ПСЖ". Первый матч состоится 14 февраля в Париже. Ответный – 8 марта.

Арда Туран с бородой и без:

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футбол, Лига чемпионов, Барселона, Арда Туран, Андре тер Штеген

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Источник:

Сегодня|Спорт

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