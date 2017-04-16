Игрока сборной Панамы застрелили рядом с домом

Полузащитник сборной Панамы Амилькар Энрикес был убит в результате нападения рядом со своим домом в Нуэво-Колоне, сообщает Daily Mirror.

Федерация футбола Панамы подтвердила информацию о смерти игрока. Президент республики Хуан Карлос Варела заявил, что полиция предпримет все меры, чтобы раскрыть это убийство.

Сообщается, что 33-летний Энрикес получил несколько пулевых ранений, он был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения также были госпитализированы.

Энрикес выступал за сборную Панамы 75 матчей, начиная с 2005 года. В последний раз выходил на поле в игре против команды США 28 марта нынешнего года.