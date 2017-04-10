Игрока "Эвертона" избили в ночном клубе

Вчера, 16:20

Росс Баркли общался с неизвестным, а через несколько секунд уже лежал на полу


Футболист "Эвертона" Росс Баркли подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины в одном из баров Ливерпуля, сообщает Guardian.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 апреля, когда Баркли праздновал в баре победу своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии над "Лестер Сити" (4:2). Момент с нападением на футболиста попал в объектив камер видеонаблюдения, запись с которых появилась в сети Twitter.

На записи видно, как Баркли мирно общается с неизвестным, а через некоторое время тот наносит полузащитнику "Эвертона" несколько ударов, после чего Баркли теряет равновесие. Полиция графства Мерсисайд заявила, что по факту запечатленной драки проводится проверка.

Баркли провел в нынешнем сезоне 30 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. В том числе хавбек отметился голевым пасом в игре с "Лестером", когда после его передачи на 23-й минуте отличился Ромелу Лукаку, ставший автором дубля.
футбол, чемпионат Англии, Эвертон, Росс Баркли

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Р-спорт

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