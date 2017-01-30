Игрок "Ювентуса" отказался пожать руку тренеру после замены (видео)

Сегодня, 14:16

Аллегри спокойно отреагировал на такое проявление неуважения со стороны Дибалы


Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отказался пожать руку главному тренеру Массимилиано Аллегри, покидая поле во время матча 22-го тура Серии А с "Сассуоло" (2:0).

Аргентинский форвард остался недоволен своей заменой на 77-й минуте и демонстративно проигнорировал протянутую ему наставником команды руку, отправившись на скамейку запасных.

Сам Аллегри спокойно отреагировал на такое проявление неуважения со стороны игрока.

"Все игроки хотят оставаться на поле. Дибала хорошо отыграл до своей замены. Ничего не случилось. Игроки иногда сердятся, когда их меняешь. Главное то, что футболисты показывают на поле. Мне не нравится, когда игроки не жмут руки своим партнерам по команде, когда идут на замену, ведь таким способом они могут проявить уважение к партнерам. Ничего страшного, что он сердится на тренера. Это пройдет. Это привычные вещи, ведь я и сам был игроком", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что в последнее время интерес к Дибале, который отличился восемью голами в 21 матче в этом сезоне, приписывают мадридскому "Реалу". "Ювентус" в свою очередь хочет удержать игрока с помощью улучшенного контракта.
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Массимилиано Аллегри, Пауло Дибала

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Источник:

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