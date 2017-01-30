Игрок "Шахтера": "После того как почти год не был с командой, хочется вернуться на прежний уровень"

Сегодня, 12:06

Азеведо надеется, что со временем на сто процентов будет полезен "Шахтеру"

Марсио Азеведо. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Марсио Азеведо. Фото ФК "Шахтер"

Бразильский защитник "Шахтера" Марсио Азеведо рассказал о работе под руководством Паулу Фонсеки, желании участвовать в официальных матчах и своем новом имидже.

– Марсио, поделись впечатлениями о том, как работается в Португалии?

– Мне очень нравится все происходящее на сборах. Я счастлив, что являюсь частью этой команды и вместе с ней работаю каждый день, чтобы становиться лучше. Конечно, многое изменилось за последний год. Когда приходит новый наставник, у него есть свои требования и весь тренировочный процесс строится по-другому. Сейчас я стараюсь максимально адаптироваться к этим требованиям и надеюсь, что со временем на сто процентов буду полезен "Шахтеру".

– В Португалии "горняки" провели два матча. Как оцениваешь собственную игру?

– После того как я почти год не был с командой, хочется вернуться на прежний уровень и вновь помогать ребятам. Каждый день я старательно работаю и рад, что снова выступаю за "Шахтер". Для меня это самое главное. Я думаю, у каждого футболиста, который восстанавливается после травмы, есть огромное желание опять выйти на поле в официальных матчах. Очень хочу играть и с нетерпением жду этого.

– Ты немного сменил имидж. Это символизирует новый период в жизни или связано с чем-то другим?

– Нет-нет, я просто решил немного измениться. Я уже делал это, когда был в Бразилии, а теперь снова захотелось сменить прическу и перекрасить волосы. Но ничего символичного в этом нет.
футбол, Шахтер Донецк, Марсио Азеведо

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Официальный сайт ФК "Шахтер"

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