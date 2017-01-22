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Игрок сборной Камеруна приехал на просмотр в "Динамо" с малярией http://www.segodnya.ua/img/article/7906/17_main.1485100199.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/17_tn.1485100199.jpg Футбол Белорусский клуб попрощается с африканскими футболистами по неспортивным причинам

Игрок сборной Камеруна приехал на просмотр в "Динамо" с малярией

Сегодня, 17:49

Белорусский клуб попрощается с африканскими футболистами по неспортивным причинам

Фото dinamo-minsk.by
Фото dinamo-minsk.by

24-летний камерунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское "Динамо", в ночь с 19 на 20 января госпитализирован с диагнозом малярия.

Известно, что вместе с Нгуесси прибыли еще два камерунца Бикеле Муссинга и Кики Габи, за ними рекомендовано установить медицинское наблюдение.

Последним клубом Нгуесси значится камерунский "Нью стар", также в его активе шесть матчей за сборную Камеруна.

Ранее главный тренер "Динамо" Сергей Боровский подтвердил, что у камерунцев, прибывших на просмотр в клуб, существуют некоторые проблемы.

"По ним есть небольшие проблемы – и не только в игровом плане. Поэтому вряд ли мы что-то с ними сварим. Один уже заболел вот… Парни скоро уедут. Вообще они ребята неплохие. Прошли юношеские и молодежные сборные Камеруна. Но проблема неспортивная", – сказал Боровский.
футбол, Динамо Минск, чемпионат Беларуси

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