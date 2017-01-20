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Игрок сборной Франции отсудил у ФИФА 60 тысяч евро, а хотел 6 миллионов http://www.segodnya.ua/img/article/7903/65_main.1484944379.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/65_tn.1484944379.jpg Футбол Лассана Диарра не смог перейти в "Шарлеруа" из-за медлительности ФИФА

Игрок сборной Франции отсудил у ФИФА 60 тысяч евро, а хотел 6 миллионов

Сегодня, 22:32

Лассана Диарра не смог перейти в "Шарлеруа" из-за медлительности ФИФА

Фото AFP
Фото AFP

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра должен получить компенсацию от ФИФА. Как сообщает AFP, суд Эно удовлетворил частично жалобу экс-хавбека "Локомотива", "Челси", "Арсенала" и "Реала".

Диарра требовал 6 миллионов евро за то, что из-за медлительности ФИФА он не смог перейти в "Шарлеруа" в 2015 году, когда был свободным агентом. Суд признал вину ФИФА, но затребовал компенсацию в адрес игрока в размере 60 001 евро.

При этом Диарра намерен пойти в суд Цюриха, чтобы потребовать всю зарплату, которую мог получить по контракту с "Шарлеруа".

Напомним, сам хавбек должен 10 миллионов евро российскому "Локомотиву" по решению суда за скандальный разрыв контракта в одностороннем порядке.
футбол, ФИФА, Лассана Диарра

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