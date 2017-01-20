Игрок сборной Франции отсудил у ФИФА 60 тысяч евро, а хотел 6 миллионов
Лассана Диарра не смог перейти в "Шарлеруа" из-за медлительности ФИФА
Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра должен получить компенсацию от ФИФА. Как сообщает AFP, суд Эно удовлетворил частично жалобу экс-хавбека "Локомотива", "Челси", "Арсенала" и "Реала".
Диарра требовал 6 миллионов евро за то, что из-за медлительности ФИФА он не смог перейти в "Шарлеруа" в 2015 году, когда был свободным агентом. Суд признал вину ФИФА, но затребовал компенсацию в адрес игрока в размере 60 001 евро.
При этом Диарра намерен пойти в суд Цюриха, чтобы потребовать всю зарплату, которую мог получить по контракту с "Шарлеруа".
Напомним, сам хавбек должен 10 миллионов евро российскому "Локомотиву" по решению суда за скандальный разрыв контракта в одностороннем порядке.
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